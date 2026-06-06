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  3. Рилски спортист грабна титлата при момичета до 13 години

Рилски спортист грабна титлата при момичета до 13 години

  • 6 юни 2026 | 12:26
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Рилски спортист грабна титлата при момичета до 13 години

Рилски спортист достигна до златото от финалния турнир за момичета до 13 години. Срещите се изиграха през тази седмица в столичната зала “Триадица”.

Във финала на турнира по-рано днес самоковки спечелиха отличието след победа над Доростол с 80:73. През второто полувреме тимът от Самоков наниза общо 46 точки срещу 38 за съперника.

В срещата за бронзовите медали Свети Влас спечели срещу Септември 97 с 58:40.

Славия се пребори за петото място, след като се справи със съпротивата на Черно море Одесос след 73:65.

На седма позиция финишира Дунав 2016 Русе, който надделя над Локомотив София с 55:40.

Снимка: БК Рилски спортист

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