Рилски спортист грабна титлата при момичета до 13 години

Рилски спортист достигна до златото от финалния турнир за момичета до 13 години. Срещите се изиграха през тази седмица в столичната зала “Триадица”.
Във финала на турнира по-рано днес самоковки спечелиха отличието след победа над Доростол с 80:73. През второто полувреме тимът от Самоков наниза общо 46 точки срещу 38 за съперника.
В срещата за бронзовите медали Свети Влас спечели срещу Септември 97 с 58:40.
Славия се пребори за петото място, след като се справи със съпротивата на Черно море Одесос след 73:65.
На седма позиция финишира Дунав 2016 Русе, който надделя над Локомотив София с 55:40.
Снимка: БК Рилски спортистДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google