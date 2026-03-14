  3. Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

  • 14 март 2026 | 22:28
Миньор прекърши Академик след голяма битка в Перник

Миньор 2015 надви като домакин Академик Бултекс 99 с 89:84 в среща от 24-ия кръг на Sesame НБЛ. След този успех тимът от Перник зае шесто място в класирането с 10 победи от 22 мача и 32 точки. Отборът от Пловдив е девети с баланс 8-14 и намали шансовете зи за финиширане в Топ 8.

Решаваща за победата на Миньор бе последната четвърт, която домакините спечелиха с 29:16.

Остин Прайс се развихри с 24 точки за Миньор, като вкара 5 тройки от 5 опита. Игор Кесар също бе с основен принос за успеха с 23 точки, 7 борби и 4 асистенции. С 16 точки и 8 асистенции пък се отличи Лъчезар Тошков, който добави също 6 борби и 2 откраднати топки. За Академик страхотен мач направи Демаркъс Шарп с 29 точки, 12 борби, 4 асистенции и 4 откраднати топки. 24 точки реализира за гостите Джакуез Йоу.

Снимка: Sesame НБЛ

Таня Гатева: Показахме, че женският баскетбол е жив

Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

Ето какво се случи в последните три мача от кръга в Sesame НБЛ

Отново победа за "лъвиците"! България с важна крачка напред по пътя към класиране на ЕвроБаскет 2027

Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Бивш играч на Рилски спортист оцеля по чудо след ужасяващ инцидент на паркета

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

