  • 14 март 2026 | 22:17
Локомотив Пловдив превзе крепостта на Балкан

Балкан загуби с 82:90 като домакин от Локомотив Пловдив в двубой от 24-ия кръг на Sesame НБЛ. Така ботевградчани претърпяха четвърта загуба в шампионата, като тя бе и първа за тях в залата им.

Балкан и Рилски спортист са с еднакъв баланс на върха в класирането след 22 изиграни срещи - 18-4.

Ботевградчани и Локомотив бяха близо един до друг в края на третата част, но пловдивчани реализираха 11 от първите 12 точки в последната четвърт и по този начин се сдобиха с преднина, която не изпуснаха до края. Локо е четвърти (13-9) с пет точки изоставане от първото място.

Девъръл Рамзи вкара 22 точки за гостите, а центърът Кхалил Милър игра през всичките 40 минути и записа 19 точки и 14 борби плюс 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра. 17 точки и 5 асистенции добави Грант Сингълтън. За Балкан 21 точки вкара Травис Макконико, като наниза 5 тройки от 7 опита. Той записа още 7 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки. 16 точки реализира Илиян Пищиков, а по 13 отбелязаха Тадж Грийн и Константин Тошков. Грийн взе и 9 борби, докато Тошков направи 6 асистенции.

Снимки: Sesame НБЛ

