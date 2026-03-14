Съкратиха най-страшната съботна отсечка в рали „Сафари“

Директорът на рали „Сафари“ съкрати второто минаване на „Спящия воин“ – най-страшната и трудна отсечка в днешната програма на третия кръг от Световния рали шампионат.

Става въпрос за 4,52 километра в началото на етапа, където има гигантски кални локви, някои с дълбочина 1 метър и където при първото минаване днес пилотите имаха сериозни трудности.

Safari Rally Kenya has been turned on its head with rally leader Oliver Solberg and Sébastien Ogier both retiring on the road section to Saturday’s mid-leg service - as Elfyn Evans retired with damage sustained in SS13. Katsuta now leads.#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/aGdIeL5ASG — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 14, 2026

Там дефектира колата на Елфин Еванс, който получи повреда в задното дясно окачване на 3 километра след старта и малко по-късно се отказа.

С тази промяна дължината на „Спящия воин“ се свива от 18,41 км на малко по-малко от 14 километра, а най-бърз при първото минаване на отсечката беше Себастиен Ожие, който постигна средна скорост от почти 96 км/ч. Второто минаване на етапа, който ще е и последна отсечка за деня, стартира в 16:03 часа българско време.

