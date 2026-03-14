Съкратиха най-страшната съботна отсечка в рали „Сафари“

Директорът на рали „Сафари“ съкрати второто минаване на „Спящия воин“ – най-страшната и трудна отсечка в днешната програма на третия кръг от Световния рали шампионат.
Става въпрос за 4,52 километра в началото на етапа, където има гигантски кални локви, някои с дълбочина 1 метър и където при първото минаване днес пилотите имаха сериозни трудности.
Шок! Първите двама в рали „Сафари“ отпаднаха
Там дефектира колата на Елфин Еванс, който получи повреда в задното дясно окачване на 3 километра след старта и малко по-късно се отказа.
Ожие пак преследва Солберг, Еванс отпадна от рали „Сафари“
С тази промяна дължината на „Спящия воин“ се свива от 18,41 км на малко по-малко от 14 километра, а най-бърз при първото минаване на отсечката беше Себастиен Ожие, който постигна средна скорост от почти 96 км/ч. Второто минаване на етапа, който ще е и последна отсечка за деня, стартира в 16:03 часа българско време.