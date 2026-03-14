Окончателно: Формула 1 отмени две състезания заради конфликта в Близкия изток

Организаторите на Формула 1 взеха напълно очакваното и логично решение да отменят състезанията за Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия, които бяха предвидени съответно за 12 и 19 април.

До тази крайна мярка се стигна заради конфликта в Близкия изток, който се зароди след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Военните действия продължават вече две седмици, а от иранска страна имаше обстрел към почти всички държави в региона. Още в първия ден ракета падна на броени километри от пистата в Бахрейн, на която в същото време Мерцедес, Макларън и Пирели провеждаха тест на мокри гуми. Изпитанията моментално бяха анулирани, а отборите изведоха своите служители от Кралството.

От Формула 1 не прибързаха с отмяната на двете състезания, надявайки се ситуацията да се поуспокои сравнително бързо. Това обаче изглежда, че няма да се случи и така се стигна до решението за отмяна на двете надпревари, които няма да бъдат заменяни. По-рано се смяташе, че ще бъдат организирани допълнителни състезания в Европа, но това е просто невъзможно в толкова кратки срокове.

Така в календара на световния шампион се отваря дупка от повече от месец между третия кръг в Япония (27-29 март) и следващия състезателен уикенд, който ще бъде в Маями в началото на месец май. Общият брой на стартовете също спада от 24 на 22, а тя може да претърпи допълнителна корекция, ако конфликтът в Близкия изток продължи още дълго, тъй като за края на ноември и началото на декември са предвидени и състезанията в Катар и Абу Даби.

На този етап не е ясно кога и как отборите от световния шампионат ще могат да приберат своето оборудване от Бахрейн, където през миналия месец се проведоха два предсезонни тест. След тях екипите оставих не малко оборудване на „Сахир“, където техните гаражи си стоят сглобени и подредени в очакване на състезателния уикенд, който няма да се проведе. В Джеда вече също има доставено оборудване, но това все още е в контейнерите и не е достигнало до пистата, така че неговото прибиране ще бъде далеч по-лесно.

Анулирането на Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия засяга пряко и шампионатите във Формула 2 и Формула 3. Формула 2, където лидер след първия кръг за сезона е Никола Цолов, трябваше да посети и „Сахир“, и Джеда, а Формула 3 имаше предвидени стартове в Бахрейн. Все още не е ясно как ще процедират двата шампионат, чието оборудване все още е в Мелбърн след първия състезателен уикенд миналата седмица.

По програма сезоните във Формула 2 и Формула 3 трябва да продължат в Монако в началото на месец юни, което отваря пауза от три месеца между първите два кръга. По-рано тази седмица се появи, че организаторите на двата шампионата търсят вариант да организират поне един самостоятелен кръг без Формула 1 в Европа, за да запълнят тази пауза. Отделно и Формула 2, и Формула 3 имаха предвидени тестове в Бахрейн в края на март, чиято съдба също не е известна на този етап.

