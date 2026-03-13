Само един световен шампион мести старт заради войната?

  • 13 март 2026 | 21:05
Световният шампионат за издръжливост (WEC) актуализира своя календар за сезон 2026 след отлагането на откриващия кръг в Катар и може да се окаже единствената надпревара, спасила старт в Близкия изток. Шефовете на Формула 1 обсъждат анулирането на състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия, които най-вероятно няма да бъдат заменени от други стартове, а същото важи и за Гран При на Катар в MotoGP.

Кръгът от WEC в Катар беше пренасрочен за 22-24 октомври, с което се превръща в предпоследно състезание за 2026.

Съдбата на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия ще бъде обявена този уикенд

WEC отложи откриващото си състезание в Катар поради конфликта в Близкия изток. Причината бяха изстреляните от Иран дронове и ракети срещу съседни държави от Персийския залив, в които има американски военни бази. Конфликтът ескалира в криза след американско-израелски атаки срещу Иран, насочени към ракетна инфраструктура, военни бази и лидери, при които беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Състезанието „1812 км на Катар“, което има и максимална продължителност от 10 часа, първоначално трябваше да се проведе от 26 до 28 март, а предсезонният тест – седмица по-рано. Решението за отлагане както на теста, така и на надпреварата, беше взето по-рано този месец от съображения за безопасност и с оглед на необходимото време за логистика.

Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?

Сега организаторите обявиха, че кръгът в Катар ще се състои на 22-24 октомври, превръщайки се в предпоследното състезание за сезона, преди WEC да се отправи към Бахрейн за финала на 5-7 ноември. Останалата част от календара за 2026 г. остава непроменена.

„Безопасността и сигурността на състезатели, персонал и фенове остават от първостепенно значение за QMMF, LIC, ФИА и организаторите на WEC. Всички страни ще продължат да следят развитието на ситуацията в региона“, се казва в изявление на WEC.

Задава се пауза във Формула 2, търси се поне един алтернативен старт в Европа

Сезон 2026 в WEC ще започне с надпреварата „6 часа на Имола“ на 17-19 април, като на същата писта ще се проведе и еднодневен тест на 14 април преди състезателния уикенд.

Други моторни спортове в Близкия изток също са изправени пред вероятност от отлагане или отмяна. Формула 1 оценява възможностите си за Гран при на Бахрейн (10-12 април) и Гран при на Саудитска Арабия (17-19 април).

Защо Формула 1 може да се лиши от Бахрейн и Саудитска Арабия

ФИА, F1 и организаторите на събитията следят конфликта, но са изправени пред ограничено време за вземане на окончателно решение поради логистичните изисквания.

MotoGP е пред подобна дилема за Гран при на Катар на 10-12 април, като е много вероятно кръгът да бъде отложен.

Снимки: Gettyimages

