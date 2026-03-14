Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Ще организирали Формула 1 допълнителен тест в задаващата се извънредна пауза?

  • 14 март 2026 | 06:47
Формула 1 е на път да отмени напълно предвидените за 12 и 19 април състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия, което ще отвори сериозна дупка в програмата на световния шампионат малко след началото на сезон 2026.

При това стечение на обстоятелствата и на фона на критиките, които новите правила понасят, мнозина повдигнаха въпроса дали тази очертаваща се пауза от повече от месеца няма да бъде използвана за организирането на допълнителна тестова сесия. На този етап обаче такива планове няма, а причината за това е свързана изцяло с логистиката на спорта.

В момента се работи по организация оборудването на всички отбори да бъде транспортирано директно в Маями след края на уикенда за Гран При на Япония след две седмици. Там то ще бъде съхранявано в контролирана среда до началото на месец май, когато е предвиден кръгът в Южна Флорида.

Така оборудването на екипите изобщо няма да минава през Европа, а организирането на тест извън територията на Стария континент е непрактично предвид всички свързани разходи с производство и доставка на гуми и други компоненти. Това означава, че малко след началото на сезона ще има повече от месец, в който пилотите изобщо няма да могат да седнат в своите коли и ще трябва да разчитат само на симулаторите, за да поддържат форма и да развиват автомобилите си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Виж всички

Водещи Новини

