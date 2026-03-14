Диего Симеоне коментира слуховете за раздяла с основни футболисти

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отговори на спекулациите за евентуална раздяла с ключови играчи на отбора. Той направи това преди двубоя с Хетафе от 28-ия кръг на Ла Лига.
„Когато победихме Брюж, всичко се сведе до спасяването на Облак; срещу Барселона спечелихме с 4:0 и всичко се обясняваше с напускането на Гризман; в мача с Тотнъм победихме с 5:2 и всичко се приписа на Хулиан Алварес“, заяви Симеоне.
„Казвам на нашите хора, че всичко е наред. Казах, че ще се борим, и ние ще се борим“, сподели аржентинецът.
След изиграни 27 мача в испанския шампионат Атлетико има 54 точки и заема 4-то място в класирането.
Снимки: Gettyimages