УЕФА и Конкакаф задълбочават сътрудничеството си с Меморандум за разбирателство

  • 30 апр 2026 | 06:30
Европейската футболна централа УЕФА и Конкакаф (конфедерацията на футболните асоциации на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) подписаха нов Меморандум за разбирателство, който цели да подкрепи дългосрочното развитие и растеж на футбола в двете конфедерации. Меморандумът отразява общите ценности и принципи на УЕФА и Конкакаф, признавайки футбола като мощно средство за приобщаване, участие и социално сближаване. Той също така затвърждава ангажимента на двете организации към солидарност, почтеност и откритост.

Съгласно споразумението, УЕФА и Конкакаф ще си сътрудничат в редица приоритетни области, като ще се фокусират върху обмена на знания и създаването на възможности за развитие на играчи, треньори, съдии и администратори.

„Европа и регионът на Конкакаф, обхващащ Северна и Централна Америка и Карибите, са дом на едни от най-разнообразните футболни култури в света – от дълбоко вкоренени традиции до бързо развиващи се и иновативни среди. Този Меморандум за разбирателство отразява нашата вяра, че като свързваме тези различни опити, можем да укрепим пътищата за развитие, да повишим стандартите и да предложим нови възможности в цялата игра. УЕФА се гордее да работи с Concacaf, за да споделяме опит и да гарантираме, че футболът продължава да обединява общностите и да вдъхновява прогрес далеч извън терена“, заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Президентът на Кокакаф - Виктор Монталиани, добави, че мемопрандумът отваря перспективата пред двете футболни централи за развитието на футболистите от съответните региони.

„Футболът е в най-добрата си светлина, когато обединява хората, създава възможности и помага на нашите глобални общности да се развиват. Горди сме да си партнираме с УЕФА и очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество през следващите години, споделяйки знания, отваряйки врати и създавайки значими възможности за развитие на играчи, треньори, съдии и администратори в нашия регион и в Европа. Concacaf постигна огромен напредък през последното десетилетие и партньорства като това ни помагат да продължим да повишаваме стандартите, като същевременно оставаме верни на отговорността си да служим на играта на всяко ниво.“

Меморандумът за разбирателство включва някои ключови области на сътрудничество. Някои от тях са развитието на елитни играчи и треньори, съдийството, развитието на женския футбол, техническото развитие, както и всички дрги компоненти на най-популярната игра от спортно-техическите елементи до маркетинга и социалните ѝ дейности. Споразумението ще бъде в сила до 30 юни 2031 г. и предоставя гъвкава рамка, която позволява на двете конфедерации да проучват допълнителни инициативи и проекти по взаимно съгласие.

СНИМКА: uefa.com

