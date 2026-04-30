Пет срещи продължиха груповата фаза на Копа Судамерикана

В ранните часове на днешния 30-и април (четвъртък) се изиграха пет нови срещи от втория по сила южноамерикански клубен футболен турнир Копа Судамерикана. Те бяха в три от осемте групи на надпреварата и се осъществиха в рамките на два часови диапазона - ранните стартираха в 1:00 часа българско време, а по-късните започнаха от 3:30 часа.

В група “F” аржентинският Депортиво Риестра победи Монтевидео Сити от Уругвай като домакин с 2:1, а Палестино от Чили и бразилският Гремио не си размениха попадения, стигайки до нулево равенство.

В група “В” Хувентуд де лас Пиедрас от Уругвай стигна до най-изразителния успех тази нощ, разбивайки венецуелския Пуерто Кабейо с 4:0. Сиенсиано от Перу пък надви с минималното 1:0 миналогодишния финалист в турнира Атлетико Минейро, като след днешното поражение бразилците останаха на последното място в групата, но все още имат реалистични шансове да продължат напред към директните елиминации.

В група “Е” имаше само една среща, а в нея Каракас Венецуела и Расинг Клуб от Аржентина стигнаха до равенство 1:1. Другите два отбора от групата Ботафого и Индепендиенте се срещнаха 24 часа по-рано, когато бразилците спечелиха с класическото 3:0.

В утрешния 1-ви май (петък) ще се изиграят още пет мача, след чиито край официално груповата фаза ще стигне до средата си.