Дейвид Мойс защити Артета за стила на игра на Арсенал

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс се обяви в защита на колегата си от Арсенал Микел Артета, който е критикуван заради физическия стил на игра на тима му и залагането твърде много на статични положения.
Лидерът във Висшата лига търпи критики в последните седмици, че разчита твърде много на корнери, като това е почти единствената им стратегия за успех. Мойс обаче защити Артета, който му е бил футболист в Евертън преди години и го описа като "брилянтен" мениджър, чийто отбор се бори с успех във всички турнири - Висшата лига, Шампионската лига, ФА Къп и Купата на лигата.
"Странно е, че смятат, че това е проблем, защото те са добри при статичните положения и наистина са силен физически отбор. Не виждам никакъв проблем с това, част от играта е. Едва ли някой смята, че всички трябва да играят красив футбол и да бъдат перфектни, тогава всички ще бъде скучно. Футболът ще бъде скучен. Това дава на хората тема за разговор, но аз не бих бил доволен да ходя по мачове и да гледам еднакъв футбол. Искам отборите да играят с различен стил и по различен начин", каза Мойс.
