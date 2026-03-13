Дейвид Мойс защити Артета за стила на игра на Арсенал

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс се обяви в защита на колегата си от Арсенал Микел Артета, който е критикуван заради физическия стил на игра на тима му и залагането твърде много на статични положения.

Лидерът във Висшата лига търпи критики в последните седмици, че разчита твърде много на корнери, като това е почти единствената им стратегия за успех. Мойс обаче защити Артета, който му е бил футболист в Евертън преди години и го описа като "брилянтен" мениджър, чийто отбор се бори с успех във всички турнири - Висшата лига, Шампионската лига, ФА Къп и Купата на лигата.

"I don't see any problem with how Arsenal play"



David Moyes has leaped to the defence of his former player Mikel Arteta's style of play at Arsenal and believes that football would be 'boring' if teams played the same way 💬 pic.twitter.com/fYRaBerfVv — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2026

"Странно е, че смятат, че това е проблем, защото те са добри при статичните положения и наистина са силен физически отбор. Не виждам никакъв проблем с това, част от играта е. Едва ли някой смята, че всички трябва да играят красив футбол и да бъдат перфектни, тогава всички ще бъде скучно. Футболът ще бъде скучен. Това дава на хората тема за разговор, но аз не бих бил доволен да ходя по мачове и да гледам еднакъв футбол. Искам отборите да играят с различен стил и по различен начин", каза Мойс.

Снимки: Imago