Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  13 март 2026 | 18:03
  • 1382
  • 0
Артета за стила на Арсенал: Играеш по най-добрия начин, за да си осигуриш най-голям шанс да спечелиш

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното домакинство на Евертън в Премиър лийг. “Артилеристите” водят със 7 точки, но и мач повече пред Манчестър Сити, а през седмицата тимът на испанеца не игра добре в Леверкузен, но взе пак измъкна равенство 1:1 в първия си осминафинал в Шампионската лига.

Той започна с новини за състава, като заяви, че няма нови притеснения за контузии в отбора, и даде актуална информация за Мартин Йодегор и Леандро Тросар: „Ще видим. Трябва да изчакаме и да поговорим с лекарите, за да разберем дали ще могат да играят или не.

Артета не спести добрите думи към мениджъра на Евертън Дейвид Мойс, който по-рано през деня се изказа ласкаво за испанеца, а освен това му е бил треньор при “карамелите”: “Той промени кариерата ми, след като реших да се върна в Испания. Той ме доведе в Евертън и промени кариерата ми, както и мен като играч. Имаме много хубави спомени заедно. Той е един от най-великите мениджъри в Премиър лийг. Да поддържаш такова ниво и постоянство в толкова много различни клубове е изключително трудно. Хората трябва да го оценят. Трябва да имаш много силни ценности, трудова етика и страст към играта. Той е преживял велики моменти и лоши моменти и се е държал по един и същи начин”.

A по темата за неатрактивния според мнозина стил на Арсенал, Артета отговори: “Става въпрос да играеш по най-добрия възможен начин, за да си осигуриш най-голям шанс да спечелиш мача. Това е всичко. Осъзнах какво се случва в Премиър лийг, когато наскоро гледах мача от Шампионската лига между Нюкасъл и Барселона. Барселона е един от най-вълнуващите отбори за гледане в Европа. Те се изправиха срещу отбора от Премиър лийг Нюкасъл, който се отличава с изключителна интензивност и е много добър в преходните фази. И видяхме напълно различен мач, какъвто никога не съм виждал Барселона да играе.Това е огромна заслуга за Нюкасъл. Това е лигата, в която играем. Няма да видите Барса да играе така в Испания. Беше различен вид мач”.

За възможния “квадрупъл” в края на сезона (б.ред. - четири трофея), мениджърът на Арсенал отговори: “Просто трябва да отидете и да поговорите с момчетата в съблекалнята, за да разберете колко ценим позицията, на която сме в момента, и колко много искаме да сме на същото място в края на сезона. А това зависи от нас. Трябва да се концентрираме върху това, което трябва да направим, и да го поддържаме до края на сезона.

Всяка победа сега е огромна крачка към целта. А утре ни предстои много труден мач. Така че, да, ще трябва да си го заслужим. И ако го заслужим, ще сме по-близо. Не, не съм мислил за квадрупъл. Преминаваме от турнир към турнир – за седем дни играем в три различни турнира. Това те влачи от един към друг, докато се опитваме да се подготвим. Да се уверим, че ще пристигнем в най-добрата възможна форма – това е достатъчно.“

„Всеки резултат, всяка проява на упоритост се отразява на динамиката и емоционалното състояние на отбора. Фактът, че успяхме да измъкнем равенство в Леверкузен, беше положителен, защото заслужавахме да загубим този мач. Но вече мисля за следващия мач. Нямаме време за губене, така че сега се връщаме към работата.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

