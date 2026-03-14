Шевченко: Алегри ме кара да вярвам в Милан

Легендарният нападател на Милан Андрий Шевченко посети базата на тима в Миланело, след сподели своите мисли за работата на Масимилиано Алегри, подчертавайки способността на треньора да вдъхва увереност в своите футболисти.

В интервю за италианските медии носителят на „Златната топка“ анализира подхода на насатвника на “росонерите”. Според Шевченко, една от най-силните черти на Алегри е умението му да предава спокойствие и вяра на отбора, дори в най-трудните моменти.

„Алегри притежава това специално качество – той те кара да вярваш,“ сподели украинецът. - Той е треньор, който разбира психологията на играчите и знае как да извлече максимума от тях, като ги убеди в собствените им възможности. Отборът върви добре и трябва да продължи да притиска Интер”, сподели Шева.

Украинецът се изказа много ласкаво и за Лука Модрич, с когото размени няколко думи.

“Винаги съм се впечатлявал от скромността му. Той е истински лидер. Попитах го как се е адаптирал в Милан и Лука отговори, че е многощастлив, а феновете са специални. Това е ситината”, коментира носителят на “Златната топка”.

