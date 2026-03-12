Ибрахимович посочи какво му харесва в Алегри и на коя легенда на Милан се възхищавал

Главният съветник на собственика на Милан Златан Ибрахимович засипа с похвали наставника на тима Масимилиано Алегри, който преди около 15 години му беше треньор именно при “росонерите”, а сега си сътрудничи с него в същия клуб.

“Той е силен характер. Навремето ми беше и треньор, като още тогава се справяше доста добре с играчите. Той е мното добър в създаването на взаимоотношения с играчите и с ръководенето на отбора. Тогава не беше лесно, защото в тима бяхме аз, Кларънс Зеедорф, Антонио Касано... Все големи характери, които не се бояха да си изказват мнението. Алегри пък трябва да мисли за колектива, а не само за отделните футболисти. Така че тогава му се налагаше да работи върху силния характер на тима. Той се справи добре, като спечелихме първенството още в първата му година. Сега внася същите неща и в настоящия състав. Може би сега му липсват няколко силни характера, от които би имал нужда. Мисля, че работата с Алегри е доста лесна, защото е експерт. Има много опит, като е водил големи отбори, а и е победител. Да бъдеш в Милан не е за всеки, като е трудно и взискателно да си наставник в този клуб. Той обаче разбира значението на това”, заяви Ибрахимович в интервю за CBS Sports Golazo.

🗣️ Zlatan spoke to @CBSSportsGolazo: "Working with Allegri is easy. He has experience and has been at very big clubs. He’s a winner, and being at Milan is not for everyone." pic.twitter.com/f1noMDlLFh — Milan Posts (@MilanPosts) March 11, 2026

Освен това бившият голмайстор призна, че като млад футболист се е вдъхновявал от легендарния нападател на Милан Марко ван Бастен, а също така говори за някои от настоящите играчи на тима. “Любопитното е, че когато отидох в Аякс, феновете ме сравняваха именно с Ван Бастен, защото и той беше играл там. Това беше твърде голямо напрежение за мен и не бях готов да го понеса. Разбира се, той е легенда и икона, като е част от прословутото нидерландско трио на Милан, което сътвори история в клуба. Така че Ван Бастен беше моят символ на Милан и беше невероятен. Кариерата му беше кратка, но той остава в историята заради постиженията си. Работата с Модрич? Ние просто го поддържаме щастлив. Освен това разполагаме с Адриен Рабио, като според мен и той е на друго ниво. Интересното е, че в състава ни имаме Майк Менян, Кристофър Нкунку и Адриен Рабио, с които играх в Пари Сен Жермен, докато те бяха на около 17 години”, добави Златан.

