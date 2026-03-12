Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Ибрахимович посочи какво му харесва в Алегри и на коя легенда на Милан се възхищавал

Ибрахимович посочи какво му харесва в Алегри и на коя легенда на Милан се възхищавал

  • 12 март 2026 | 17:22
  • 761
  • 0

Главният съветник на собственика на Милан Златан Ибрахимович засипа с похвали наставника на тима Масимилиано Алегри, който преди около 15 години му беше треньор именно при “росонерите”, а сега си сътрудничи с него в същия клуб.

“Той е силен характер. Навремето ми беше и треньор, като още тогава се справяше доста добре с играчите. Той е мното добър в създаването на взаимоотношения с играчите и с ръководенето на отбора. Тогава не беше лесно, защото в тима бяхме аз, Кларънс Зеедорф, Антонио Касано... Все големи характери, които не се бояха да си изказват мнението. Алегри пък трябва да мисли за колектива, а не само за отделните футболисти. Така че тогава му се налагаше да работи върху силния характер на тима. Той се справи добре, като спечелихме първенството още в първата му година. Сега внася същите неща и в настоящия състав. Може би сега му липсват няколко силни характера, от които би имал нужда. Мисля, че работата с Алегри е доста лесна, защото е експерт. Има много опит, като е водил големи отбори, а и е победител. Да бъдеш в Милан не е за всеки, като е трудно и взискателно да си наставник в този клуб. Той обаче разбира значението на това”, заяви Ибрахимович в интервю за  CBS Sports Golazo.

Освен това бившият голмайстор призна, че като млад футболист се е вдъхновявал от легендарния нападател на Милан Марко ван Бастен, а също така говори за някои от настоящите играчи на тима. “Любопитното е, че когато отидох в Аякс, феновете ме сравняваха именно с Ван Бастен, защото и той беше играл там. Това беше твърде голямо напрежение за мен и не бях готов да го понеса. Разбира се, той е легенда и икона, като е част от прословутото нидерландско трио на Милан, което сътвори история в клуба. Така че Ван Бастен беше моят символ на Милан и беше невероятен. Кариерата му беше кратка, но той остава в историята заради постиженията си. Работата с Модрич? Ние просто го поддържаме щастлив. Освен това разполагаме с Адриен Рабио, като според мен и той е на друго ниво. Интересното е, че в състава ни имаме Майк Менян, Кристофър Нкунку и Адриен Рабио, с които играх в Пари Сен Жермен, докато те бяха на около 17 години”, добави Златан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

Ковач: Надявам се и други да обмислят присъединяване към нашия клуб

  • 12 март 2026 | 16:56
  • 729
  • 0
Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

Шон Дайч може да замени Тудор при загуба на Тотнъм от Ливърпул

  • 12 март 2026 | 16:51
  • 671
  • 1
Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

Сериозни сблъсъци между феновете на Селта и Лион

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 495
  • 0
Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

Грийнууд бил пред раздяла с Марсилия заради конфликт със спортния директор

  • 12 март 2026 | 16:34
  • 1156
  • 0
Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

Ако беше останал в Тотнъм, Даниел Леви щял да назначи Хари Реднап вместо Игор Тудор

  • 12 март 2026 | 16:22
  • 674
  • 1
Митов има нов треньор в Абърдийн

Митов има нов треньор в Абърдийн

  • 12 март 2026 | 16:00
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7048
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25052
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19741
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11291
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7114
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6736
  • 20