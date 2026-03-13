  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Монако остава без Майк Джеймс за 2-3 седмици

  • 13 март 2026 | 20:15
  • 170
  • 0
Гардът на Монако Майк Джеймс ще отсъства от баскетболните терени между две и три седмици, след като получи контузия в подколянното сухожилие в края на четвъртата четвърт на мача от 31-ия кръг на Евролигата срещу Олимпиакос. От Монако официално съобщиха, че травмата ще извади звездата им от игра за период от 2 до 3 седмици.

При по-малко от минута до края на срещата и при резултат 79:77 в полза на Монако, Джеймс тичаше при бърза атака, когато внезапно се хвана за подколянното сухожилие, показвайки видима болка.

Веднага след ситуацията баскетболистът се отправи директно към съблекалнята и не се завърна на резервната скамейка. Въпреки отсъствието на голямата си звезда, Монако успя да удържи победата с 81:80 в дебютния мач на старши треньора Манучар Маркоишвили.

Преди да напусне терена принудително, Джеймс завърши мача с 14 точки, 5 борби и 5 асистенции, демонстрирайки своето всестранно влияние върху играта. В момента Монако заема 9-о място в класирането с баланс от 17 победи и 14 загуби.

Снимки: Imago

