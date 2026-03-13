Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнение, че трудностите, с които се сблъсква Ред Бул на старта на сезон 2026, се дължат на многото напуснали тима в близкото минало.

„Сега Ред Бул плаща цената за раздялата с няколко ключови фигури – обясни Шумахер пред Sky Германия. – Новата концепция за колите, новите технически правила не бяха разтълкувани по възможно най-добрия начин. Но пък със задвижващата система тимът няма проблеми.“

Max kicks the back end out in the final corner 💨 #F1 #ChineseGP

Шумахер сравни работата в Ред Бул с тази в Рейсинг Булс и предположи, че в по-малкия тим може и да са се справили по-добре през зимната пауза.

„Ако трябва да сме напълно честни, може би в Рейсинг Булс са свършили по-добра работа, така изглежда, макар че Арвид Линдблад все още не го е демонстрирал – обясни Ралф. – При Ред Бул колата е твърде тежка и все още не е достатъчно добра. Дори и Макс Верстапен не може да промени това. Така че, в тима имат много работа, списъкът със задачи е дълъг.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages