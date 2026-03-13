Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

  • 13 март 2026 | 20:52
  • 610
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнение, че трудностите, с които се сблъсква Ред Бул на старта на сезон 2026, се дължат на многото напуснали тима в близкото минало.

„Сега Ред Бул плаща цената за раздялата с няколко ключови фигури – обясни Шумахер пред Sky Германия. – Новата концепция за колите, новите технически правила не бяха разтълкувани по възможно най-добрия начин. Но пък със задвижващата система тимът няма проблеми.“

От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията
От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията

Шумахер сравни работата в Ред Бул с тази в Рейсинг Булс и предположи, че в по-малкия тим може и да са се справили по-добре през зимната пауза.

„Ако трябва да сме напълно честни, може би в Рейсинг Булс са свършили по-добра работа, така изглежда, макар че Арвид Линдблад все още не го е демонстрирал – обясни Ралф. – При Ред Бул колата е твърде тежка и все още не е достатъчно добра. Дори и Макс Верстапен не може да промени това. Така че, в тима имат много работа, списъкът със задачи е дълъг.“

За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?
За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията

От Ред Бул се извиниха на Макс Верстапен за шокиращата разлика в квалификацията

  • 13 март 2026 | 15:43
  • 1947
  • 0
Шефът на Кампос засипа с похвали Никола Цолов

Шефът на Кампос засипа с похвали Никола Цолов

  • 13 март 2026 | 15:21
  • 9221
  • 0
Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете

Леклер очаква Ферари да загуби предимството си при стартовете

  • 13 март 2026 | 15:15
  • 2050
  • 0
И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

И Мерцедес ще се бори за дял в Алпин

  • 13 март 2026 | 14:58
  • 1264
  • 0
Серхио Перес получи право да стартира в спринта

Серхио Перес получи право да стартира в спринта

  • 13 март 2026 | 14:30
  • 760
  • 0
Верстапен със сериозно оплаква от поведението на RB21 в Китай

Верстапен със сериозно оплаква от поведението на RB21 в Китай

  • 13 март 2026 | 14:25
  • 1240
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 17284
  • 96
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 22971
  • 31
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 27208
  • 64
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 21287
  • 28
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 50774
  • 118
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 25477
  • 43