  3. Ювентус е набелязал две сериозни имена за следващия сезон

Ювентус е набелязал две сериозни имена за следващия сезон

  • 10 март 2026 | 23:17
  • 657
  • 1
Ювентус е набелязал две сериозни имена за следващия сезон

Ювентус се стреми да подсили халфовата си линия преди началото на следващия сезон. "Гадзета дело Спорт" пише, че италианският клуб обмисля възможността да привлече Бернардо Силва от Манчестър Сити и Леон Горетцка от Байерн (Мюнхен).

Конкуренцията за привличането на тези футболисти е сериозна и шансовете на "бианконерите" ще бъдат значително повлияни от това дали ще участват в следващото издание на Шампионска лига.

За момента 31-годишният португалски национал се смята за предпочитана опция пред отбора от Торино. Силва печели между 7 и 8 милиона евро на сезон след данъци, но без бонусите. Ръководството на Ювентус вече е провело първи контакти с агентите на футболиста.

Бернардо Силва е обект на интерес и за Интер, Галатасарай, Интер Маями и Бенфика. Полузащитникът е в Манчестър Сити от 2017 година, а в родината си носи екипа на Бенфика.

Снимки: Gettyimages

