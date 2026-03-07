Деян Лозев тренира на пълни обороти, но няма да се завърне скоро на терена

Деян Лозев продължава възстановяването си и се надява скоро да успее да се завърне в игра за Спартак (Варна). Припомняме, че бранителят счупи скула през изминалия есенен полусезон в среща от шампионата срещу Славия на клубния стадион на „соколите“ и се наложи операция.

Лозев се завърна с предпазна маска на лицето и доигра полусезона. По време на зимната подготовка обаче в приятелския мач срещу Ботев (Пловдив) бранителят отново получи силен удар в същата област на лицето и пропусна началото на пролетния полусезон.

Към момента футболистът се подготвя и в най-добрия случай в началото на април се очаква неговото завръщане на терена.

„Тренирам на макс и на пълни обороти. До 3–4 седмици се очаква да се завърна на терена. Ще играя отново с маска. Първата ми работа ще бъде да преодолея страха и да скоча здраво в битката“, коментира лаконично защитникът.