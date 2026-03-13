Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Елитен португалски тим си хареса нападател на Черно море

Елитен португалски тим си хареса нападател на Черно море

  • 13 март 2026 | 16:17
  • 949
  • 2
Португалският елитен Санта Клара иска нападателя на Черно море Георги Лазаров, пишат медиите в страната. Младежкият национал е попаднал в полезрението на 16-ия в класирането тим (б.а. – в момента заема позицията, която праща на пейоф за оцеляване) и през лятото клубът се очаква да стартира преговори. Подробен скаутски доклад сочи, че 21-годишният българин може да действа по цялата линия на атаката. От началото на сезона Илиан Илиев използва Лазаров като типичен централен нападател, крило и плеймейкър. Връзките на треньора в Португалия също може да помогнат при евентуален трансфер.

Васил Панайотов влезе в топ 10 на Черно море

Младежкият национал прави много силна кампания след пристигането си през миналото лято от втородивизионния Фратрия. Нападателят изигра 29 двубоя във всички турнири, в които вкара осем попадения и направи две асистенции. Той е водещият голмайстор на “моряците” в шампионата. Лазаров е и един от малкото играчи на Черно море през кампанията, които направиха впечатление. Нападателят отново попадна в списъка на младежкия селекционер Тодор Янчев за евроквалификациите срещу Гибралтар (27 март) и Азербайджан (31 март).

Следвай ни:

