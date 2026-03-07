Популярни
  2. Черно море
  3. Васил Панайотов: Дано тази победа ни върне увереността

Васил Панайотов: Дано тази победа ни върне увереността

  • 7 март 2026 | 17:03
  • 351
  • 0

Капитанът на Черно море Васил Панайотов беше много щастлив след успеха с 3:0 над Септември (София).

„Минаваме през доста тежък период и беше доста важно да постигнем победа днес. Хубавото е, че дойде с добър резултат. Нормално е да имаме спад след толкова години на успехи. Заради колектива сме постигали успехи и днес го показахме. Надявам се с този резултат да излезем то кризата. Със сигурност целият отбор трябва да дава още повече, за да захранваме нашите офанзивни футболисти с топки. Важното е да върнем облика на отбора. Имахме доста тежки дни в съблекалнята. Всички футболисти в нашия отбор са самокритични. Дано тази победа ни върне увереността. Следващият мач е доста важен. Тази година изпитваме трудности вкъщи, когато играем

