Илиан: За първи път след зимна подготовка не знаехме как ще сме в първенството

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев направи интересно признание. Бившият халф на Бенфика и Маритимо говори след победата с 3:0 над Септември (София) в efbet Лига.

"Първо да честитя победата на футболистите, те най-много чувстваха некомфорт, меко казано, защото нямахме победа. Доста напрежение се беше натрупало от предните мачове, победата сега със сигурност ще ни даде спокойствие. Разликата е, че ни влязоха ситуациите, това малко успокои играта ни. И срещу Спартак, после с Локомотив имахме подобен мач на този. Добре че вкарахме рано втория гол, малко да се успокои играта. Септември второто полувреме излязоха с двама нападатели и ни създадоха неприятности. Няма кой да даде рецепта за вкарване на голове. И първият, и третият гол бяха изиграни доста добре от целия отбор, с усилия на крайните защитници. Това е похвално.

За първи път след зимна подготовка аз и щабът ми не знаехме как ще сме в първенството. Друг път всичко е нормално, когато направиш подготовка, долу-горе знаеш какво да очакваш, а сега тренирахме много на изкуствено, на сняг и лед, което никога не се е случвало. Отложихме контроли, затова не знаехме накъде ще тръгнат нещата, бяхме малко мудни и тежки, тези неща се отразяват. С натрупване на времето се отразиха на психиката на футболистите, това видяхме и предния мач с Арда - голяма желание, но не много футбол.

Надявам се след тази победа малко да се успокоим и да започнем да играем това, което можем. Имаме една добра група от футболисти, от които можем да изискваме по-добри резултати. Имаме опции, както видяхте и днес. Всеки дава максимума, няма драми. Ако имаме възможност, ще опитаме да сме близо до първите четири места, знаейки, че изпуснахме доста. Дайте с една победа да не слагаме веднага големи очаквания. Имаме тежък мач с Монтана, имаме доста точки като гости, отколкото като домакини", каза наставникът на "моряците".

Снимки: Борислав Цветанов