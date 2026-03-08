Васил Панайотов влезе в топ 10 на Черно море

Капитанът на Черно море Васил Панайотов влезе в топ 10 на вечната ранглиста на клуба по участия в елитното първенство. При победата с 3:0 срещу Септември опитният полузащитник изигра своя мач №236 за "моряците" в efbet Лига.

Така халфът се изравни с нападателя Рафи Рафиев, който досега заемаше 10-о място, като още в следващия кръг Панайотов може да го задмине и да се изравни с 9-ия Светозар Светозаров (237 мача). До края на сезона той има всички шансове да достигне и до 8-мото място, на което е Янко Атанасов с 244. Настоящият сезон е осмият за Панайотов с екипа на Черно море.