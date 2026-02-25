Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 4721
  • 9

Един от най-успешните български футболисти Димитър Бербатов от днес е съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Бербатов ще подпомага дейността на премиера и правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната.

"С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов.

Като първа стъпка в новата си роля Димитър Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, целта на която е да бъде събрана обективна информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. На базата на събраните данни ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти. Според Бербатов именно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.

"Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, каза Димитър Бербатов по време на първия си разговор с премиера.

"Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, категоричен бе премиерът Андрей Гюров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

  • 25 фев 2026 | 09:38
  • 663
  • 0
Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

Георги Какалов: Мечтая да бъда треньор на Ботев и знам, че ще успея

  • 25 фев 2026 | 09:30
  • 2061
  • 6
Какалов с култова история от Беларус: Изгониха ме заради телефон на стойност 30 000 долара

Какалов с култова история от Беларус: Изгониха ме заради телефон на стойност 30 000 долара

  • 25 фев 2026 | 09:06
  • 6927
  • 22
Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

Левски с открита тренировка преди мача с Локо (Сф)

  • 24 фев 2026 | 21:46
  • 2010
  • 3
Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

Петко Панайотов: В позитивна серия сме и се надяваме тя да продължи, мечтите са безплатни

  • 24 фев 2026 | 21:11
  • 1566
  • 4
Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

Пелето: Спас Русев искаше съвети от Домусчиев за Левски

  • 24 фев 2026 | 20:52
  • 8289
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 4503
  • 8
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 4207
  • 10
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 5238
  • 6
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 44437
  • 83
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 65777
  • 6