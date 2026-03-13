Популярни
Алекс Николов MVP за февруари в Италия

  • 13 март 2026 | 15:21
Националът Алекс Николов бе определен за Най-полезен играч (MVP) за месец февруари в италианската Суперлига

Реализатор №1 на редовния сезон в едно от най-силните първенства в света записа за Лубе миналия месец 92 точки (5 аса, 6 блока).

22-годишният посрещач бе обявен за най-полезен след победите над Верона и Чистерна, а сега е избран за №1 през февруари.

„Мога само да бъда щастлив от получаването на този приз! Когато работата ти дава плодове на терена и носи престижни признания като това, означава, че е била свършена адекватно и с постоянен ангажимент.

"Тази награда е свидетелство за това, което аз успях да направя, и за това, което направи отборът, доказателство, че израстваме. Призът за най-добър играч принадлежи на отбора, който побеждава и постига важни резултати. "Лубе" е голям отбор", сподели още Николов.

Юношата на Левски София стартира и март много силно с 26 точки за успеха с 3:1 като гост на шампиона "Тренто" в първа сеща от четвъртфиналния плейоф. С нея Лубе поведе с 1-0 в серията, в която се играе до 3 победи от 5 двубоя.

Алекс ще получи приза си за №1 през февруари преди втория мач, който е в неделя в Чивитанова.

