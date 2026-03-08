Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе удари Тренто в първия 1/4-финал в Италия

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе удари Тренто в първия 1/4-финал в Италия

  • 8 март 2026 | 20:17
Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха по повече от отличен начин в плейофите на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей удариха като гости шампиона Итас (Тренто) с 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:17) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

По този начин Лубе взе важно предимство и поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 мача. Втората среща между двата тима е в неделя (15 март) от 19,00 часа българско време в Чивитанова.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +6) за победата.

Матиа Ботоло (4 блока, 1 ас, 52% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +5) и Ерик Льопки (1 блок, 2 аса и 48% ефективност в атака - +8) добавиха още 16 и 14 точки за успеха.

За домакините от Тренто Тео Форе завърши с 15 точки (2 блока, 2 аса и 39% ефективност в атака - +1), а Жорди Рамон, Даниеле Лавиа и Флавио Жуалберто се отчетоха с по 9 точки.

ИТАС (ТРЕНТО) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 17:25)

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 2, Тео Форе 15, Даниеле Лавиа 9, Жорди Рамон 9, Флавио Жуалберто 9, Симон Торви 2 - Габриеле Лауренцано-либеро (Габи Гарсия 1, Никола Пезарези, Бела Барта 7, Алесандро Бристот, Алесандр Акуароне)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 4, Ерик Льопки 14, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 26, Матиа Ботоло 16, Вуут Д'Хеер 6, Джовани Гарджуло 10 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна 3, Пабло Кукарцев)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

