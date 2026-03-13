Кристиан Титрийски се завърна мощно за Хавай

Юношата на Левски София Кристиан Титрийски се завърна мощно в състава на Хавай след травма, заради която пропусна 11 мача.

20-годишният диагонал бе най-резултатен за тима си при домакинската победа с 3:0 (25:18, 25:19, 25:17) над Маунт Олив в колежанското първенство на САЩ.

Титрийски записа 15 точки (2 аса, 3 блока). Хавай е с 16 победи и 2 загуби до момента през сезона.

Друг "син" юноша - Александър Къндев, реализира 9 точки (1 ас, 2 блока) за шампионите Лонг Бийч, които се справиха с 3:0 (25:13, 25:18, 25:16) срещу гостуващия Джесъп.

Отборът на 21-годишния посрещач е с 13 победи и 2 загуби.