  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

  • 11 март 2026 | 14:59
  • 542
  • 0

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), който води с 1-0 победи срещу Итас Трентино (Тренто) в 1/4-финала на Суперлигата на Италия, тренира щателно във фитнеса преди втория мач от четвъртфиналите.

В неделя, 15 март, от 19:00 часа, “червено-белите” ще излязат срещу Итас Трентино в “Евросуоле Форум” във втората среща от серия до 3 победи от 5 мача.

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе удари Тренто в първия 1/4-финал в Италия
Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе удари Тренто в първия 1/4-финал в Италия

Българският волейболист на Лубе Александър Николов, MVP и реализатор в първия мач с 26 точки, демонстрира заразителен ентусиазъм и е нетърпелив да излезе пред Доломитите, подкрепян от Хищниците на трибуните.

MVP Алекс Николов: Никога не е лесно да се спечели като гост в Тренто
MVP Алекс Николов: Никога не е лесно да се спечели като гост в Тренто

„Победата в първия мач срещу Итас беше истински тласък. Даде ни страхотен тласък да завладеем крепост като BTS Arena в Тренто, място, където бях печелил само веднъж преди това. Дори тогава домакините не бяха в пълна сила. Играхме като отбор, следвайки инструкциите на треньора Джампаоло Медей. Уверен съм, че Лубе ще играе страхотен волейбол и на „Палас“, а от нашия край на игрището ще направим всичко необходимо, за да поведем с 2-0 в серията. Нашите фенове ще бъдат ключов фактор; да видим как “Евросуоле Форум” аплодира за големите мачове е вълнуващо. Ние, играчите, нямаме търпение да се възхитим на новата хореография на “Лубе нел Куоре”, защото всяка година тяхната креативност надминава себе си, а графиките са красиви!”, заяви Алекс Николов.

