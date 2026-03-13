Мони Николов стресна с контузия, Локомотив завърши с победа редовния сезон в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) завършиха с победа редовния сезон в руската Суперлига. Играчите на Пламен Константинов биха у дома Ярославич (Ярославъл) с 3:0 (25:22, 27:25, 25:21) в мач от последния 30-и кръг на шампионата, игран този следобед.

Локомотив завърши 4-о място в крайното подреждане на редовния сезон с 24 победи, 6 загуби и 71 точки, като се класира директно за 1/4-финалните плейофи. Там "железничарите" очакват победителя от допълнителния плейоф между 5-ия Белогорие (Белгород) и 12-ия, който най-вероятно ще бъде Горкий (Нижний Новгород).

Самите 1/4-финални плейофи ще стартират на 24 март (вторник).

Освен победата, добрата новина за Локомотив беше и завръщането в игра на капитанът на Белгия Сам Деруу. 33-годишният посрещач, който отсъства няколко месеца заради лекуване на онкологично заболяване, започна като титуляр и се представи доста добре.

Лошата е, че Симеон Николов се контузи. Той се приземи лошо по време на втория гейм. Българският разпределител участва в троен блок, след което падна на игрището. Той се хвана за десния глезен под притеснените погледи на своите съотборници. Николов веднага излезе от игра, като добрата новина е, че не се нуждаеше от чужда помощ. Глезенът му беше бинтован от лекарския щаб направо на резервната скамейка. По всяка вероятност става дума за леко навяхване. Все пак, Николов се завърна за кратко в игра в края на третата част.

Симеон Николов завърши с 4 точки в мача (2 аса) и получи за играта си оценка 8.1.

Най-полезен за Локомотив стана резервата Раджабдибир Шахбанмирзаев с 11 точки (79% ефективност в атака - +9). Дмитрий Лизик се отчете с 9, а Фьодор Воронков и Иля Казаченков завършиха с по 8 точки за победата.

За тима на Ярославич единственият с двуцифров актив беше Мобин Насримастанабад с 11 точки (1 блок, 71% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +6).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЯРОСЛАВИЧ (ЯРОСЛАВЪЛ) 3:0 (25:22, 27:25, 25:21)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 8, Сам Деруу 4, Фьодор Воронков 8, Илияс Куркаев 5, Дмитрий Лизик 9 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев 11, Александър Маркин 1, Омар Курбанов 4, Михаил Вишняков, Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк 4, Максим Вилков-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЯРОСЛАВИЧ: Чеславс Свентицкис 2, Никола Мелянац 2, Мобин Насримастанабад 11, Матвей Кутлунин 3, Станислав Касел 4, Владимир Чивел 6 - Григорий Драгунов-либеро (Максим Куликов, Артьом Хрустальоов, Андрей Бобров 6, Павел Шустров 1, Егор Поторочин 9, Александър Лаптев-либеро)

Старши треньор: ВАЛЕРИЙ ПЯСКОВСКИЙ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ЯРОСЛАВИЧ 3:0 - ТУК!