Добромир Дафинов: Да зарадваме феновете с добра игра и победа

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Целта на нашето участие е да радваме хората, които идват на стадиона. Ще го направим, като показваме хубава игра и постигаме добри резултати. Предстои мач, който трябва да спечелим. Наясно сме какво ни очаква. Излизаме срещу съперник, който е в сходна ситуация, в каквато сме и ние. Няма да ни е лесно, но можем да се справим. Ще го направим ако се раздадем през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.