Добромир Дафинов: Повече точки и работа с младите през пролетта

Дебютантът СФК Светкавица 2014 (Търговище) е на старта на пролетния полусезон в Североизточната Трета лига.

Добромир Дафинов, президент на клуба, коментира пред Sportal.bg готовността и целите за втората половина на първенството.

„Проведохме нормална подготовка. Свършихме планираното. Привлякохме трима нови футболисти, които познават обстановката при нас. Амбицирани сме през пролетта да спечелим повече точки от есента. Също така и да развиваме млади футболисти. Смятам, че имаме потенциал да го постигнем. Предстои ни мач, който определям като дерби, защото със Спартак II (Варна) сме съседи в класирането. Победата ще ни помогне да изпълняваме заложените цели“.