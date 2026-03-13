Илиян Станчев: Ще е тежка битка

Черноломец (Попово) играе утре с Бенковски в Исперих. Срещата от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Бенковски показва сериозно израстване през настоящия сезон. Има добри футболисти. Трудно преодолим противник. Ще е тежка битка. Колкото повече такива, толкова по-добре. Знаем си възможностите. Просто трябва да ги демонстрираме на терена. Уверени сме. Винаги излизаме с амбицията да спечелим. Със същата нагласа отиваме в Исперих“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.