Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Илиян Станчев: Ще е тежка битка

Илиян Станчев: Ще е тежка битка

  • 13 март 2026 | 09:15
  • 185
  • 0

Черноломец (Попово) играе утре с Бенковски в Исперих. Срещата от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски показва сериозно израстване през настоящия сезон. Има добри футболисти. Трудно преодолим противник. Ще е тежка битка. Колкото повече такива, толкова по-добре. Знаем си възможностите. Просто трябва да ги демонстрираме на терена. Уверени сме. Винаги излизаме с амбицията да спечелим. Със същата нагласа отиваме в Исперих“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

  • 13 март 2026 | 01:36
  • 1049
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 1081
  • 0
Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

  • 12 март 2026 | 20:19
  • 1574
  • 14
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 10958
  • 59
"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

  • 12 март 2026 | 19:49
  • 1125
  • 0
Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 35880
  • 129
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 35880
  • 129
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 3317
  • 17
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1971
  • 6
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 6442
  • 4
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 25620
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 13379
  • 6