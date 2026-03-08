Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Вчера, Черноломец (Попово) загуби във Велико Търново от Етър с 0:4 в приятелска среща.

Невен Венков, старши треньор на тима от Североизточната Трета лига коментира пред клубния сайт.

„Много полезна проверка за нас срещу отбор от по-горно ниво. Изиграхме прилично първо полувреме, бяхме добре организирани, но си вкарахме автогол в последната минута. През второто направих доста промени, умората също си каза думата и закономерно загубихме. Доволен съм от момчетата. Това че се изправихме срещу съперник от професионалния футбол и бяхме подложени на сериозен натиск, със сигурност ще има положителен ефект за нас“.