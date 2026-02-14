Павликени и Черноломец скъсаха мрежите

4:4 приключиха едноименния тим на Павликени и Черноломец (Попово) в приятелска среща, играна във Велико Търново. Стана динамичен двубой на добро ниво, в който взеха участие всички футболисти от двата отбора. Георги Колев даде преднина на Черноломец. Пламен Илиев изравни. Беадир Беадиров и Озан Ремзи разтресоха мрежата на Павликени до края на първото полувреме. Селекцията на Димо Атанасов направи обрат след почивката с попадения на Даниел Йорданов, Александър Краев и Александър Танков. Накрая Павел Стоянов фиксира окончателното 4:4.