Шефът на Хаас: Нужни са ни поне пет състезания преди да променяме правилата

  13 март 2026 | 08:53
  • 247
  • 0
Шефът на Хаас: Нужни са ни поне пет състезания преди да променяме правилата

Ръководителят на Хаас Аяо Комацу сподели своето мнение, че шефовете на Формула 1 трябва да се абстрахират от критиките на пилотите и да демонстрират търпение преди да направят промени по новите за 2026 година правила в световния шампионат.

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Новите правила бяха критикувани още по време на предсезонната подготовка, а критиките към тях се засилиха в хода на откриващия уикенд в Австралия миналата седмица. Основната критика е свързана със зависимостта към електрическата енергия и нуждата пилотите да бъдат много внимателни с нейното използване.

Ръсел обвини Ферари в егоистично поведение относно правилата
Ръсел обвини Ферари в егоистично поведение относно правилата

„Нужна ни е извадка от поне пет състезания. Да забравим за момент дали тези две състезания (Бахрейн и Саудитска Арабия) ще се проведат, или не. В Мелбърн предните гуми са лимитирани и изпреварванията са трудни. В Китай зареждането на енергията трябва да е по-лесно и има една много, много дълга права, така че изпреварванията трябва да са възможни.

„На „Сузука“ смятам, че отново ще бъде доста трудно, но там традиционно е така. След това отиваме в Бахрейн, където задните гуми са много натоварени и изпреварванията са изключително лесни. В Джеда картинката е напълно различна, след което следва Маями. Така че, след тези писти ще имаме достатъчно ясна картинка, за да вземем добро решение“, обясни Комацу.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

