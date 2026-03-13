Ръсел обвини Ферари в егоистично поведение относно правилата

Лидерът в световния шампионат Джордж Ръсел обвини индиректно Ферари в егоистично поведение относно предложените промени в правилата за стартовете във Формула 1.

След случилото се в Австралия миналата седмица, където видяхме изключително голяма вариативност в представянето на пилотите и бяхме близо до един зловещ инцидент между Лиам Лоусън и Франко Колапинто, призивите за промени се засилиха. Масовото желание е лимитът за презареждане на батериите в хода на загряващата обиколка да се махне, за да не се повтаря сценарият, в който пилотите от челото масово стартира с празни батерии в Мелбърн.

По думите на Ръсел обаче тази промяна е блокирана от един отбор, чиито стартове са повече от отлични. Без да се замисля много човек веднага разбира, че става дума за Ферари, тъй като още от тестовете в Бахрейн се видя, че Черните кончета са много силни при потегляне от място, а това се случи и в Австралия преди седмица.

„ФИА разглежда възможността да промени нещо, но, както можете да си представите, някои отбори, които правят силни стартове, са против и аз смятам това за глупаво. От ФИА искат да направят живота ни малко по-лесен и просто да премахнат лимита за зареждане в загряващата обиколка. Но хората са егоисти и искат това, което е най-добро за тях“, заяви Ръсел преди началото на уикенда за Гран При на Китай.

