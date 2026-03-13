Николай Нинов: Срещу младите винаги е трудно

В неделя, Локомотив (Мездра) ще играе с втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Съставът на съперника е изграден от млади момчета. Винаги е трудно срещу тях. Добре подготвени са и амбицирани да намерят мястото си в мъжкия футбол. Представят се добре в първенството. Казано кратко – сериозно изпитание за нас. По-опитни сме. Знаем какво можем. Излизаме да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Нинов, треньор на тима от Мездра Николай Нинов.