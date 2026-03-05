Изтеглиха жребия за купата на АФЛ на Северозапад

Ясни са съперниците в Северозападна България за заключителната фаза на турнира за купата на Аматьорската лига. Изтегленият днес жребий отреди на полуфинала Бдин (Видин) да е домакин на Академик (Свищов). Победителят от този двубой ще е домакин на финала срещу Локомотив (Мездра).

Купа на Аматьорската лига – Северозападна България

Полуфинал – 11 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Бдин (Видин) - Академик (Свищов)

Локомотив (Мездра) - почива

Финал – 25 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Победител от Бдин (Видин) / Академик (Свищов) – Локомотив (Мездра)