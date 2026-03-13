Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  3. Стефан Ангелов: Да затрудним фаворит за първото място

Стефан Ангелов: Да затрудним фаворит за първото място

  • 13 март 2026 | 08:48
  • 253
  • 0

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) приема в неделя Локомотив (Мездра). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Излизаме срещу фаворит за първото място. Опитен противник с обигран отбор. Такива мачове са колкото трудни, толкова и полезни за младите ни футболисти. Няма какво да губят, шанс да трупат опит. Започнахме пролетния полусезон с добра игра и победа. Важно е да продължим по същия начин. Ще се опитаме да затрудним максимално  Локомотив (Мездра)“, коментира пред Sportal.bg треньора на „виолетовите“ Стефан Ангелов.

