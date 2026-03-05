Стефан Ангелов за свършеното и предстоящото в Етър II

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) показа хубави неща през есенния полусезон на Северозападната Трета лига.

Треньорът му Стефан Ангелов коментира пред Sportal.bg свършеното преди втората половина на първенството.

„Доволни сме от проведената подготовка – тренировъчен процес и приятелски срещи. Положителното по състава е изкачването в първия отбор на Костадин Белалиев и Християн Цветков. Целите ни през пролетта са да надграждаме игрово и да постигаме добри резултати. Разбира се основния приоритет е да изграждаме и развиваме млади футболисти за първия отбор. Именно за това ще даваме шанс на повече момчета“.