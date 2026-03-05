Популярни
  Sportal.bg
  Етър II
  Стефан Ангелов за свършеното и предстоящото в Етър II

Стефан Ангелов за свършеното и предстоящото в Етър II

  • 5 март 2026 | 18:04
  • 177
  • 0

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) показа хубави неща през есенния полусезон на Северозападната Трета лига.

Треньорът му Стефан Ангелов коментира пред Sportal.bg свършеното преди втората половина на първенството.

„Доволни сме от проведената подготовка – тренировъчен процес и приятелски срещи. Положителното по състава е изкачването в първия отбор на Костадин Белалиев и Християн Цветков. Целите ни през пролетта са да надграждаме игрово и да постигаме добри резултати. Разбира се основния приоритет е да изграждаме и развиваме млади футболисти за първия отбор. Именно за това ще даваме шанс на повече момчета“.

Генчев: След 70-ата минута сякаш Добруджа беше с човек повече

Ясен Петров: Нищо не ни се получи

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Отложиха втори мач на Светкавица

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

Локо (Пловдив) обяви новия член на Съвета на директорите

Лудогорец 0:0 Левски, феновете на "сините" напълниха гостуващия сектор

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

В петък на Малена й предстои сложна операция

