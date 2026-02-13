Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  3. Янтра (Полски Тръмбеш) обърна дубъла на Етър

Янтра (Полски Тръмбеш) обърна дубъла на Етър

  • 13 фев 2026 | 20:53
  • 258
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) обърна дубъла на Етър

Янтра (Полски Тръмбеш) спечели с 4:3 срещу Етър II (Велико Търново) в приятелска среща. Стана зрелищен двубой, с обрати в резултата, които запазиха интригата до края. Николай Иванов даде преднина на Янтра. С голове на Кристиян Кънчев и Ивайло Чапкънов, дубъла обърна съотношението в своя полза – 2:1 преди почивката. След нея Димитър Байдаков вкара за 3:1. В оставащото време до края на контролата, отбора от Полски Тръмбеш достигна до победата с голове на Момчил Кузманов, Християн Ганев и пак Кузманов. В игра влязоха всички футболисти, попаднали в групата за спаринга. Треньорът на Етър II Стефан Ангелов заложи на различни единадесеторки в полувремената.  

