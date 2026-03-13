Популярни
Пет отбора с новости по колите си за Гран При на Китай

  • 13 март 2026 | 08:12
Общо пет отбора декларираха новости по своите коли в началото на втория състезателен уикенд за сезона във Формула 1, който се провежда в Китай.

От водещите тимове само Ферари има нов елемент, а именно малко крилце в основния подпорен елемент на ореола, непосредствено пред погледа на пилотите. Отделно в Шанхай Скудерията изпробва отново и въртящото се задно крило, което видяхме и по време на предсезонните тестове в Бахрейн. Поради тази причина то не влиза в официалния списък с новостите по SF-26 за Гран При на Китай.

По-назад Рейсинг Булс са модифицирали аеродинамичните елементи около въздухозаборниците на задните спирачки, за да оптимизират въздушния поток в тази част на колата. При Хаас пък има добавено малко крилце непосредствено зад ауспуха, каквото видяхме и при Ферари още по време на тестовете в Бахрейн.

В Ауди имат променени елементи по предното си крило, както и нов нос, чиято цел е да оптимизират въздушния поток по цялата кола. Последния тим с промени е Кадилак, където имат леки корекции по дифузьора, както и подсилени огледала за задно виждане, след като те падаха няколко пъти в хода на уикенда в Австралия миналата седмица.

Снимки: Gettyimages

