Пет отбора с новости по колите си за Гран При на Китай

Общо пет отбора декларираха новости по своите коли в началото на втория състезателен уикенд за сезона във Формула 1, който се провежда в Китай.
От водещите тимове само Ферари има нов елемент, а именно малко крилце в основния подпорен елемент на ореола, непосредствено пред погледа на пилотите. Отделно в Шанхай Скудерията изпробва отново и въртящото се задно крило, което видяхме и по време на предсезонните тестове в Бахрейн. Поради тази причина то не влиза в официалния списък с новостите по SF-26 за Гран При на Китай.
По-назад Рейсинг Булс са модифицирали аеродинамичните елементи около въздухозаборниците на задните спирачки, за да оптимизират въздушния поток в тази част на колата. При Хаас пък има добавено малко крилце непосредствено зад ауспуха, каквото видяхме и при Ферари още по време на тестовете в Бахрейн.
В Ауди имат променени елементи по предното си крило, както и нов нос, чиято цел е да оптимизират въздушния поток по цялата кола. Последния тим с промени е Кадилак, където имат леки корекции по дифузьора, както и подсилени огледала за задно виждане, след като те падаха няколко пъти в хода на уикенда в Австралия миналата седмица.
