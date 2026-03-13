Атанас Апостолов: Трагични сме при гостуванията

Утре, Розова долина (Казанлък) ще играе със Секирово в Раковски. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече забравихме кога за последно спечелихме мач като гост. Беше в началото на октомври миналата година в Куклен. Това е единствения ни успех при гостуване досега през сезона. Трагедия. Сега отиваме в Раковски за втора победа като гост. Зависи обаче от представянето ни. Ако играем както срещу Нефтохимик, нищо добро не ни очаква в Раковски. Секирово е корав противник. Представят се добре от началото на годината. Спечели и последния си мач като гост“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.