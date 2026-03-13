Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Ще е битка

Петър Кюмюрджиев: Ще е битка

  • 13 март 2026 | 08:09
  • 134
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Ще е битка

Едноименния тим на Созопол приема утре Гигант (Съединение). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Даниел Андреев и Петър Землянов отпадат от състава на домакините, заради наказания.

„Играем добре от началото на годината. Трябва обаче да го затвърждаваме постоянно. Подготвяме се максимално сериозно за двубоя с Гигант. Мачовете помежду ни винаги са оспорвани. Подготвяме се за безкомпромисна битка. Гигант има добър отбор. Това ще е последен мач на нашия стадион за този сезон. Ще се борим за трите точки от първата до последната минута за да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

  • 13 март 2026 | 01:36
  • 934
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 952
  • 0
Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

  • 12 март 2026 | 20:19
  • 1493
  • 12
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 10583
  • 58
"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

  • 12 март 2026 | 19:49
  • 1054
  • 0
Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32779
  • 119
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32779
  • 119
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1850
  • 5
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1170
  • 4
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 4340
  • 1
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 23542
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11242
  • 5