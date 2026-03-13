Петър Кюмюрджиев: Ще е битка

Едноименния тим на Созопол приема утре Гигант (Съединение). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Даниел Андреев и Петър Землянов отпадат от състава на домакините, заради наказания.

„Играем добре от началото на годината. Трябва обаче да го затвърждаваме постоянно. Подготвяме се максимално сериозно за двубоя с Гигант. Мачовете помежду ни винаги са оспорвани. Подготвяме се за безкомпромисна битка. Гигант има добър отбор. Това ще е последен мач на нашия стадион за този сезон. Ще се борим за трите точки от първата до последната минута за да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.