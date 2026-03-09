Популярни
  Созопол
  2. Созопол
  Петър Кюмюрджиев: Нулевото равенство е напълно закономерно

  • 9 март 2026 | 08:55
  • 152
  • 0
Марица (Милево) и гостуващия му Созопол завършиха 0:0. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол, коментира равенството пред клубния сайт.

„Доволен съм от старанието на футболистите и начина, по който изиграхме двубоя. Готвихме се цяла седмица за срещата, знаехме, че ще играем на много лош и тежък терен, който пречеше и на двата отбора. Защото и двата тима можем да играем добър футбол. Смятам, че ние се приспособихме към условията, но както те, така и ние нямахме много положения. Нулевото равенство е напълно закономерно“.

Снимка: fcsozopol.com

