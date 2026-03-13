Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев за мача с Левски (Карлово)

Николай Жечев за мача с Левски (Карлово)

  • 13 март 2026 | 07:59
  • 164
  • 0

Едноименният тим на Ямбол приема утре Левски (Карлово). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В мачове като предстоящият се изисква пределна концентрация през всичките 90 минути. Противникът показва постоянство и силни резултати. Зад него сме в класирането. Трябва да го победим, за да се доближим до третото място. Съобразяваме се със всички съперници. Най-важното е обаче ние да демонстрираме потенциала си. Създаваме положения, но трудно вкарваме голове. Не спираме да работим за да се подобрим“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

  • 13 март 2026 | 01:36
  • 932
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 950
  • 0
Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

  • 12 март 2026 | 20:19
  • 1493
  • 12
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 10579
  • 58
"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

  • 12 март 2026 | 19:49
  • 1054
  • 0
Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32762
  • 119
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32762
  • 119
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1844
  • 5
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1167
  • 4
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 4331
  • 1
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 23529
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11228
  • 5