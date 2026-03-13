Николай Жечев за мача с Левски (Карлово)

Едноименният тим на Ямбол приема утре Левски (Карлово). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В мачове като предстоящият се изисква пределна концентрация през всичките 90 минути. Противникът показва постоянство и силни резултати. Зад него сме в класирането. Трябва да го победим, за да се доближим до третото място. Съобразяваме се със всички съперници. Най-важното е обаче ние да демонстрираме потенциала си. Създаваме положения, но трудно вкарваме голове. Не спираме да работим за да се подобрим“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.