Николай Жечев: Трудно вкарваме

Едноименният тим на Ямбол победи Асеновец с 2:0 в Асеновград. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Николай Жечев, старши треньор на ФК Ямбол коментира пред клубния сайт.

„Получи се добър мач, като през първото полувреме истината е, че домакините имаха някои положения, но ние успяхме да отбележим един гол, с което успокоихме ситуацията в наша полза. През второто полувреме смятам, че тотално ги надиграхме и пропуснахме поне 7-8 ситуации. За нас продължава да бъде слабост отбелязването на голове, но слава богу в този двубой успяхме да вкараме два. Имахме си нашите проблеми с отсъстващи футболисти, но се надяваме на тяхното скорошно завръщане. Виктор Янев направи дебют, пуснах го за 20-25 минути, за които показа класата си – той е изключително качествен футболист. В следващия кръг е дербито ни с Левски (Карлово), като нашата цел е да победим, за да можем да скъсим разликата до третото място“.

Снимка: fcyambol1915.com