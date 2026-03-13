Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Росен Крумов: Винаги излизаме за победа

Росен Крумов: Винаги излизаме за победа

  • 13 март 2026 | 07:51
  • 177
  • 1
Росен Крумов: Винаги излизаме за победа

Едноименният тим на Костинброд ще играе утре със Струмска слава в Радомир. Срещата е от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Спечелихме последните си два мача. Има настроение и увереност. Работим в спокойна обстановка за предстоящия двубой. Ще е изключително тежък за нас. Ще играем срещу отбор, който само до преди няколко месеца беше в професионалния футбол. Видно е, че се стреми да се завърне отново във Втора лига. Ще е битка. От нас зависи дали ще е тежка за противника. Вярваме в потенциала си. Важното е да изиграем с пределна концентрация 90-те минути. Винаги излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

  • 13 март 2026 | 01:36
  • 932
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 950
  • 0
Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

Боби Галчев: Докато държавата не застане зад футбола, нищо хубаво не ни чака

  • 12 март 2026 | 20:19
  • 1493
  • 12
Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

Найденов за ЦСКА 1948: Доказан феърплей! А Левски отиде с децата и внуците в Разград

  • 12 март 2026 | 20:10
  • 10579
  • 58
"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

"Соколите" тренираха на макс преди двубоя с ЦСКА 1948

  • 12 март 2026 | 19:49
  • 1054
  • 0
Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32750
  • 119
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32750
  • 119
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1837
  • 5
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1162
  • 4
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 4325
  • 1
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 23515
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11216
  • 5