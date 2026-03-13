Росен Крумов: Винаги излизаме за победа

Едноименният тим на Костинброд ще играе утре със Струмска слава в Радомир. Срещата е от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Спечелихме последните си два мача. Има настроение и увереност. Работим в спокойна обстановка за предстоящия двубой. Ще е изключително тежък за нас. Ще играем срещу отбор, който само до преди няколко месеца беше в професионалния футбол. Видно е, че се стреми да се завърне отново във Втора лига. Ще е битка. От нас зависи дали ще е тежка за противника. Вярваме в потенциала си. Важното е да изиграем с пределна концентрация 90-те минути. Винаги излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.