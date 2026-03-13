Геният на Алкарас се оказа прекалено висока топка за Нори

Карлос Алкарас се превърна в последния 1/2-финалист в престижния турнир Индиън Уелс от сериите “Мастърс-1000” в САЩ. Световният номер едно отстрани 27-ия в ранглистата на ATP Камерън Нори от Великобритания след победа с 6:3 6:4 във вълнуващ двубой, продължил 94 минути.

Алкарас за пореден път показа, че има мощен сервис и направи само една двойна грешка. Този път обаче той се изправи и срещу съперник, работил много върху посрещането, и съответно световният номер едно реализира едва два аса. Също така британецът успя да спаси цели четири брейк точки на ибериеца, но последният осъществи останалите си четири опита за пробив, което наклони везните в негова полза.

The Final Four couldn't be complete without the World No.1



The moment @carlosalcaraz reached his fifth Indian Wells Semi-FInal in a row as he takes out Norrie 6-3 6-4 🔥#TennisParadise pic.twitter.com/llWi0KaHgt — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Това бе общо девети мач между двамата, а Алкарас има предимство от 6-3 победи в съперничеството им.

"A little bit of golf for sure" 🔊



Priorities in order for @carlosalcaraz ⛳ pic.twitter.com/QUczZrXC7g — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Испанският титан няма поражение от началото на 2026 г. и вече има 16 победи в 16 официални мача през първото тримесечие на новата година. Един от тези успехи бе и срещу първата българска ракета Григор Димитров.

Интересното е, че в другия четвъртфинал, който се проведе след полунощ българско време, Даниил Медведев отстрани друг британец в лицето на Джак Дрейпър и така бе предотвратен изцяло английски полуфинал.

Също така е много вероятно на големия финал да видим поредното издание на сблъсъка между титаните на съвременния тенис Карлос Алкарас и Яник Синер, тъй като малко преди полунощ първата италианска ракета също стигна финалната четворка след успех над представителя на домакините Лърнър Тиен.

За целта обаче Алкарас трябва да преодолее Медведев, а Синер да се справи с Александър Зверев от Германия, който в своя четвъртфинал преодоля французина Артур Фис.

