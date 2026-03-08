Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Непосредствено преди началото на двубоя между Фратрия и Севлиево от Втора лига, ръководството на клуба от Бенковски отправи специален поздрав по повод Международен ден на жената – 8 март.

Във VIP зоната на стадион "Спартак" във Варна зрителите имаха възможност да се почерпят с чаша горещ чай или да отпият глътка пенливо вино, поднесено в специални чаши със столче – за здравето на всички жени. Жестът беше символичен знак на уважение и признателност към дамите, които присъстваха на стадиона и подкрепяха своите отбори.



Пламен Трендафилов