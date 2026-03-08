Ръководството на Фратрия продължава да раздава атрактивни награди по време на своите срещи. Момче от публиката спечели оригинална футболна топка с автографите на всички играчи от отбора. То впечатли присъстващите с уменията си да играе с глава и заслужено получи голямата награда, осигурена от ръководството на клуба. Това се случи по време на мача на "братлетата" срещу Севлиево във Втора лига.
Пламен Трендафилов
Момче от публиката спечели топка от "братлетата"
