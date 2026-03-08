Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Момче от публиката спечели топка от "братлетата"

Момче от публиката спечели топка от "братлетата"

  • 8 март 2026 | 17:02
  • 881
  • 5
Момче от публиката спечели топка от "братлетата"

Ръководството на Фратрия продължава да раздава атрактивни награди по време на своите срещи. Момче от публиката спечели оригинална футболна топка с автографите на всички играчи от отбора. То впечатли присъстващите с уменията си да играе с глава и заслужено получи голямата награда, осигурена от ръководството на клуба. Това се случи по време на мача на "братлетата" срещу Севлиево във Втора лига.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 22040
  • 33
ЦСКА 1:0 Локо (София)

ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14214
  • 23
Дубълът на Черно море бие в Добрич

Дубълът на Черно море бие в Добрич

  • 8 март 2026 | 16:32
  • 625
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 1156
  • 0
Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

  • 8 март 2026 | 15:56
  • 928
  • 7
Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

  • 8 март 2026 | 15:02
  • 1312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Локо (София)

ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14214
  • 23
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 22040
  • 33
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 26529
  • 50
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 30817
  • 77
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 29825
  • 33
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 54048
  • 67