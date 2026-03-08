Момче от публиката спечели топка от "братлетата"

Ръководството на Фратрия продължава да раздава атрактивни награди по време на своите срещи. Момче от публиката спечели оригинална футболна топка с автографите на всички играчи от отбора. То впечатли присъстващите с уменията си да играе с глава и заслужено получи голямата награда, осигурена от ръководството на клуба. Това се случи по време на мача на "братлетата" срещу Севлиево във Втора лига.



Пламен Трендафилов